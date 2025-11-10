Cirielli a Giugliano: “Fallimento ecoballe. Legge speciale? Amministrazione si assuma responsabilità”

La stoccata di Cirielli sulle ecoballe accende i sostenitori del centrodestra regionale che ieri si sono riuniti a Palazzo Palumbo in occasione dell’apertura della campagna elettorale dell’Udc. Il candidato presidente nella sua tappa giuglianese è stato anche a Taverna del Re, per mostrare dice, il simbolo del fallimento di chi ha amministrato la regione in questi 10 anni”.

Tra le varie problematiche che il prossimo governo regionale dovrà affrontare c’è quella relativa al campo rom di via Carrafiello.

Da Giugliano è partito l’appello al governo nazionale per una legge speciale per il comune che consenta assunzioni e finanziamenti.

Presenti all’incontro il candidato al consiglio Andrea Pianese secondo cui bisogna intervenire sul tema terra dei fuochi.

Per l’Udc la rimonta del centrodestra è possibile.