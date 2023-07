Guasto alla linea della circumvesuviana: passeggeri costretti a scendere dai treni con temperature estreme. Una persona accusa un malore e deve ricorrere alle cure del 118.

Guasto alla Circumvesuviana, persone costrette a scendere con 40 gradi accusano malori

Ennesima disavventura per gli utenti della rete ferroviaria che collega Napoli a Pompei e Sorrento. La caduta di un tratto di linea elettrica aerea a Pompei ha mandato in tilt la circolazione.

Interrotta la tratta tra Castellammare e Torre Annunziata mentre prosegue regolarmente tra Castellammare e Sorrento e tra Torre Annunziata e Napoli. A causa del guasto due treni sono rimasti bloccati rispettivamente nelle stazioni di Villa dei Misteri e di Moregine.

I numerosi passeggeri sono stati costretti a scendere dai convogli e a proseguire una parte del tragitto a piedi per tornare in stazione, in attesa del servizio sostituivo del bus. La disavventura è avvenuta mentre la temperatura esterna toccava i 40 gradi. Una persona ha accusato un malore e ha fatto ricorso alle cure del 118 con l’intervento in loco di un’ambulanza. In questo momento alcuni operai sono sul posto per effettuare i lavori di riparazione.