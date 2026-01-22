Circumvallazione, in arrivo 400mila euro per telecamere anti-rapine. Al via la mappatura

Un potenziamento della sorveglianza lungo la Circumvallazione Esterna di Napoli, spesso teatro di episodi criminosi a carattere predatorio. È questo il tema al centro della riunione svoltasi nella mattinata odierna presso il Palazzo di Governo, convocata dal Prefetto di Napoli Michele di Bari per approfondire la problematica legata al controllo del territorio attraverso dispositivi tecnologici.

Circumvallazione Esterna, summit in Prefettura: in arrivo più telecamere contro furti e illegalità

All’incontro hanno preso parte il senatore Luigi Nave, il vice questore vicario insieme al dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura, oltre ai rappresentanti dei Comandi provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza. Presenti anche il Comandante della Polizia Metropolitana e un ingegnere rappresentante della Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie della Città Metropolitana di Napoli.

Nel corso della riunione è emerso che la Città Metropolitana ha finanziato un progetto da 400mila euro, che prevede un articolato sistema di videosorveglianza di 36 occhi elettronici disseminati lungo l’asse viario. Un impianto nato principalmente per il contrasto agli illeciti ambientali come sversamenti illeciti di rifiuti o roghi tossici, ma che potrà essere impiegato anche per finalità di ordine e sicurezza pubblica contro scippi e rapine.

I partecipanti hanno concordato sulla necessità di istituire un tavolo tecnico tra le Forze dell’ordine e la Città Metropolitana, con l’obiettivo di mappare le aree considerate maggiormente a rischio sia sul piano dell’ordine pubblico che su quello della sicurezza ambientale. Dopo gli approfondimenti tecnici, sarà possibile avviare concretamente l’intervento, cioè far partire il bando di gara e assegnare il servizio di videosorveglianza: un passo in avanti contro azioni criminali e ogni altra forma di illegalità lungo la Circumvallazione Esterna.

“La sicurezza non è uno slogan”

La proposta che ho portato all’attenzione delle istituzioni è stata accolta – ha dichiarato il senatore Nave -: sono stati stanziati i finanziamenti per la realizzazione del sistema di videosorveglianza sulla Circumvallazione, un’arteria strategica troppo spesso teatro di rapine ed episodi criminosi. Con un investimento della Città Metropolitana di Napoli sarà possibile creare un sistema tecnologico avanzato di monitoraggio del territorio, capace di supportare concretamente il lavoro delle Forze dell’Ordine e di rafforzare la prevenzione e il contrasto ai reati predatori, oltre che agli illeciti ambientali”.

L’esponente pentastellato ha poi concluso: “Ringrazio Gaetano Manfredi, Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, per aver dato una risposta concreta e tempestiva all’istanza che ho presentato, il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, per il prezioso lavoro di coordinamento e per aver reso possibile la realizzazione di questo progetto, la Dottoressa Lucia Rea, Comandante del Corpo della Polizia Metropolitana di Napoli, per l’impegno e la professionalità dimostrati e tutte le Forze dell’Ordine, che stanno partecipando in modo proficuo e fattivo al tavolo tecnico e alle attività di pianificazione. La sicurezza non è uno slogan, ma il risultato di scelte, collaborazione istituzionale e risposte concrete ai territori. Continuerò con il mio impegno su questa strada”.