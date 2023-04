Giugliano. Diventa sempre più complicato attraversare con un veicolo la circumvallazione esterna in direzione Lago Patria e diventa sempre più difficile per gli esercizi commerciali, tra questi molte attività di ristorazione, farsi raggiungere agevolmente dai clienti, tra inversioni di marcia e cavalcavia.

La difficoltà è data anche da itinerari, sempre più lunghi, causa la chiusura degli svincoli dovuta ad un incidente stradale di circa sei anni fa in cui perse la vita un giovane giuglianese alla guida della sua automobile.

Sulla strada, che è di competenza di Città Metropolitana, il problema non è solo relativo alla viabilità. Ai lati dell’asse viario in alcuni tratti, a ridosso dei campi rom, regna il degrado. Tra rifiuti di ogni genere si scorgono le auto ferme ai bordi della strada che ci ricordano che il fenomeno della prostituzione, sulla via che porta al mare, è ancora esistente.