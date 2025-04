Circoloco arriva a Napoli: l’unica data italiana del celebre party ibizenco

Napoli. Il 21 aprile 2025, il Centro Direzionale ospiterà uno degli eventi più iconici della musica elettronica mondiale. In line-up Peggy Gou, Honey Dijon, Mochakk, Chris Stussy e altri nomi internazionali.

Napoli si prepara a diventare, per un giorno, il centro della scena elettronica internazionale. Lunedì 21 aprile 2025, in occasione del lunedì di Pasquetta, Circoloco – uno dei format di musica elettronica più celebri e influenti al mondo – farà tappa al Centro Direzionale, segnando l’unica data italiana del tour 2025. Dalle ore 12:00 alle 24:00, la città partenopea accoglierà migliaia di appassionati provenienti da tutta Italia (e oltre), pronti a vivere l’energia e la cultura del clubbing in un evento che promette di essere memorabile. La giornata sarà resa possibile anche grazie alla collaborazione con la IV Municipalità del Comune di Napoli, che ha supportato l’organizzazione dell’evento e predisposto la chiusura al traffico dell’area a partire dalle ore 10:00, con varchi di accesso pedonali regolati in base all’acquisto dei ticket.

La line-up pensata per Napoli è di altissimo livello: Peggy Gou, superstar della scena elettronica globale; Mochakk, magnetico performer e uno degli artisti più seguiti della nuova generazione; Honey Dijon, icona fashion e simbolo della comunità transgender nella musica house; Chris Stussy, fuoriclasse olandese amato da Miami a Madrid; Bradley Zero, al centro di una delle sue 4 apparizioni stagionali con Circoloco; Seth Troxler, leggendario resident giunto alla sua 16ª stagione con Circoloco Ibiza.

Nato a fine anni ’90 da un’idea visionaria in una piccola tenda nei pressi dell’aeroporto di Ibiza, Circoloco si è affermato negli anni come uno dei party più iconici al mondo, simbolo della cultura underground e punto di riferimento per intere generazioni di clubber. La scelta di Napoli come unica tappa italiana non è casuale: la città rappresenta oggi uno degli epicentri più vibranti per la musica elettronica, e con questa data si conferma come scenario ideale per eventi internazionali di alto profilo.

Gli ingressi saranno attivi a partire dalle ore 12:00 in via Emanuele Gianturco, con accessi controllati e aree interamente pedonalizzate per garantire la sicurezza e il comfort di tutti i partecipanti.