Avvicinava le vittime, sempre anziane e vulnerabili, le colpiva con violenza per strappar loro collane, anelli e altri preziosi, poi si dava alla fuga. In cinque occasioni avrebbe agito con lo stesso modus operandi, lasciando le donne, spesso ultrassettantenni, senza possibilità di difendersi. Ora un uomo di 40 anni è finito in carcere, arrestato dai Carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta su ordine del Gip del Tribunale di Napoli Nord.

Cinque rapine a donne anziane tra Napoli e Caserta: arrestato 40enne a Trentola Ducenta

Le indagini, coordinate dalla Procura di Napoli Nord e condotte tra aprile e giugno 2025 dai Carabinieri di Trentola Ducenta e Grumo Nevano, hanno permesso di raccogliere gravi elementi a carico dell’indagato, accusato di numerose rapine nell’area casertana e napoletana. Secondo gli investigatori, l’uomo era solito agire con volto travisato e colpiva le sue vittime approfittando dell’età avanzata di quest’ultime e della loro difficoltà a reagire.

Decisiva l’attività investigativa dei militari, che attraverso acquisizione e analisi di filmati di videosorveglianza pubblici e privati hanno ricostruito le fasi delle aggressioni. Le prove raccolte hanno permesso di delineare un quadro indiziario ritenuto grave, tanto da far scattare la misura cautelare in carcere nei confronti dell’indagato. “La complessa, rapida e minuziosa indagine condotta dai militari dell’Arma e dalla Procura di Napoli Nord – sottolinea la Procuratrice Anna Maria Lucchetta in una nota – ha permesso di dare una risposta decisa ai cittadini dell’Agro Aversano in relazione alla gravità dei reati e alla particolare insidiosità delle modalità criminali adottate”.