Colpo al clan Ciccarelli-Sautto di Caivano. Nell’ambito di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), nei confronti di cinque persone.

Cinque arresti a Caivano: colpo al clan Ciccarelli-Sautto

Gli indagati finiti in manette sono ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Le indagini avrebbero fatto emergere la perdurante operatività del clan Ciccarelli-Sautto, radicato a Caivano e attivo anche nei comuni limitrofi. Il gruppo criminale non solo avrebbe esercitato un capillare controllo delle attività economiche e del racket, ma si sarebbe anche occupato dell’approvvigionamento e della distribuzione di diverse tipologie di droga, rifornendo le principali piazze di spaccio dell’area.