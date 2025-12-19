La Città Metropolitana di Napoli compie un passo concreto e strategico verso una mobilità più sostenibile con l’approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione per la realizzazione del percorso ciclabile “P.5 – Mediana Nord”. Si tratta di un’infrastruttura destinata a collegare Mugnano di Napoli a Licola, attraversando i territori di Calvizzano, Villaricca, Qualiano, Varcaturo e Madonna del Pantano, rafforzando in maniera significativa la connessione tra i comuni dell’area nord dell’hinterland napoletano.

Ciclovia Mediana Nord, via libera al progetto: Mugnano e Licola più vicine con la mobilità sostenibile

L’intervento prevede un investimento complessivo di oltre 7,8 milioni di euro e rappresenta uno degli itinerari prioritari del Biciplan metropolitano, il piano della mobilità ciclistica approvato nel 2023 in attuazione della legge nazionale 2 del 2018. Un progetto che si inserisce in una visione di lungo periodo, orientata alla riduzione dell’impatto ambientale degli spostamenti quotidiani e alla promozione di modelli di mobilità più efficienti e inclusivi.

La ciclovia si svilupperà per circa 14 chilometri e sarà realizzata attraverso la riqualificazione di strade già esistenti a servizio dell’alveo dei Camaldoli. Questo consentirà di garantire un tracciato sicuro, diretto e confortevole per i ciclisti, valorizzando al contempo un’area di grande rilevanza ambientale. L’opera si colloca infatti all’interno di un più ampio progetto di rigenerazione urbana dell’area nord di Napoli e dialogherà con i futuri parcheggi di interscambio multimodale, prevedendo la realizzazione di velostazioni e ciclo-parcheggi per favorire l’integrazione tra bicicletta e trasporto pubblico.

A sottolineare il valore strategico dell’intervento è il Consigliere Metropolitano delegato ai Trasporti, Luciano Borrelli, che definisce la ciclovia Mediana Nord un tassello fondamentale della visione di Area Metropolitana europea perseguita dall’ente. Secondo Borrelli, il nuovo collegamento ciclabile unirà territori chiave dell’area nord offrendo ai cittadini un’alternativa sicura ed ecologica per gli spostamenti quotidiani, contribuendo allo stesso tempo alla valorizzazione del patrimonio naturale. Un investimento che guarda al futuro, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita, ridurre l’inquinamento e incentivare stili di vita più sani.

Il progetto si inserisce nel quadro più ampio del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile metropolitano, che prevede complessivamente oltre 650 chilometri di rete ciclabile suddivisa tra percorsi prioritari, secondari e vie verdi. La Mediana Nord rappresenta uno degli otto assi portanti del sistema ciclabile metropolitano. Con l’approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione si apre ora la fase della progettazione esecutiva, con l’obiettivo di partecipare ai bandi ministeriali dedicati alla mobilità ciclistica e dare concreta attuazione a un’infrastruttura pensata per rendere l’area metropolitana di Napoli sempre più sostenibile, connessa e a misura di cittadino.