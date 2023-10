Cicciobello non piange più e non ha la “bua” da dover essere curata, in compenso sa giocare a calcio. Soprattutto in attacco. Giochi Preziosi, azienda leader nel settore dei giocattoli tradizionali, si è ispirato a Victor Osimhen, attaccante del Napoli, per creare il nuovo Cicciobello Bomber.

Cicciobello diventa Osimhen: l’iniziativa di Giochi Preziosi in vista del Natale

L’iconico bambolotto avrà tutte le caratteristiche del giocatore: capelli dorati, mascherina nera a protezione del viso e la maglia azzurra numero 9.

Il giocattolo – autorizzato dalla società – arriverà sul mercato a partire da questo ottobre, al costo di 70 euro. Si preannuncia un boom di vendite e ordinazioni in vista delle festività natalizie.

Che l’iniziativa della Giochi Preziosi possa essere un segnale di disgelo tra l’attaccante e i tifosi azzurri dopo le polemiche degli ultimi giorni legate a un suo possibile addio a Napoli?