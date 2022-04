Christian Stefanelli è un ballerino dell’edizione 2021/22 di Amici, talent show in onda su Canale 5. Specializzato in hip hop e breakdance, è riuscito ad accedere alla fase del serale, per poi essere eliminato nel corso della seconda puntata. Scopriamo maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e professionale.

Christian Stefanelli: chi è, età, biografia

Christian è nato il 28 novembre 2003, sotto il segno del Sagittario, in provincia di Bergamo. Ha 18 anni ed è appassionato di ballo sin da piccolo, grazie alla madre Anna, insegnante della disciplina e direttrice di una scuola di danza, dal nome La scuola dei sogni, che si trova a Brembo di Dalmine.

Inizia a danzare all’età di soli 3 anni ed è stato vittima di bullismo per il suo studio della danza, in quanto i compagni lo hanno preso in giro per la sua passione. Ha smesso quindi per qualche anno, per poi riprendere all’età di 15 anni.

Christian Stefanelli: carriera, Amici

Nonostante la giovane età, oltre a partecipare a varie competizioni di ballo, vincendone anche parecchie, è anche insegnante di ballo.

E’ entrato nel 2021 a far parte del talent show Amici di Maria De Filippi in qualità di ballerino. Poche settimane dopo il suo ingresso nel programma, viene messo in sfida punitiva a causa del disordine lasciato in casetta: riesce a vincere la sfida e a confermare la sua permanenza nella scuola.

Riesce ad accedere alla fase del serale ma viene eliminato nel corso della seconda puntata.

Christian Stefanelli: vita privata, fidanzata

In merito alla sua vita privata, Christian è stato fidanzato con una ballerina fino all’autunno 2020, momento in cui è avvenuta la loro rottura. Attualmente, risulta single.

Christian Stefanelli: Instagram

Su Instagram, Christian è seguito da circa 121mila followers, con cui condivide scatti inerenti alla sua vita privata e professionale.