Sapri. Si chiama “Chiaro di luna B&B” ed è una grande resort per eventi sito a Sapri, precisamente a Villammare. Camere Suite e Junior Suite vista mare, nella splendida cornice del mar Tirreno.

Oltre alla suggestiva piscina, a due parco giochi, all’ottima posizione e al meraviglioso panorama, la struttura offre servizi unici come il trasporto degli invitati in autobus e del festeggiato in auto Luxury.

La gestione della struttura e i fornelli sono affidati ad un vero maestro: lo chef Domenico Errichiello, reduce dai grandi successi nazionali e in procinto di partire per importanti kermesse internazionali grazie al suo talento e alla sua cucina.

“Chi sceglierà di festeggiare il giorno speciale presso il Chiaro di luna B&B potrà usufruire di un’offerta completa compresa anche di DJ e tutte le caratteristiche elencate, come trasporto ospiti e festeggiato e un menu ad hoc per l’occasione interamente curato da me – ha dichiarato lo chef Errichiello presentando il progetto imprenditoriale, poi continua – una struttura adatta a tutti e per tutte le occasioni”.

