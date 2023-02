Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati? È la domanda che si pongono tutti da giorni. Dopo il Festival di Sanremo e il discusso bacio tra il rapper e Rosa Chemical, i due non si mostrano più insieme sui social.

Fedez e Chiara Ferragni si sono lasciati? Cosa è successo dopo Sanremo

Le ultime storie di Instagram dell’imprenditrice digitale non fanno altro che alimentare dubbi dei fan. Mentre Fedez da giorni pare essersi chiuso a riccio, in un “mutismo” social. A questo, poi, si aggiunge un altro elemento: in un selfie Chiara Ferragni non indossava più la fede.

L’ultimo messaggio postato, invece, dal cantante sul suo account social – ‘Tu la mia calamita, io la tua calamità’ – è stato prontamente cancellato pochi minuti dopo la sua pubblicazione.

E, come se non bastasse, stando alle ultime indiscrezioni, la data della messa in onda della seconda stagione dei “Ferragnez”, la docu-serie di Amazon che racconta il dietro le quinte della loro vita – rischierebbe di slittare. L’uscita era infatti programmata a maggio. Insomma, in questi giorni i fan della coppia hanno notato e raccolto una serie di indizi che lasciavano presupporre che i due fossero ufficialmente in crisi.

Il riavvicinamento

In realtà, non ci sarebbe nessun divorzio all’orizzonte per i Ferragnez. È vero che i due non si mostrano più insieme sui social network da giorni ma sono stati avvistati a cena a Villa Crespi, il ristorante stellato di Antonino Cannavacciuolo, come testimonia un video apparso in queste ore su TikTok. Dopo la bufera innescata durante il Festival di Sanremo, eccoli per la prima volta insieme. E non è tutto: l’influencer è tornata ad indossare la fede che aveva tolto di recente, come provano i filmati in cui sponsorizza alcuni prodotti del suo brand. Un elemento, questo, che proverebbe un riavvicinamento tra i due.