Chiara Ferragni e Fedez sono positivi al Covid. Entrambi hanno fatto un tampone molecolare, il cui risultato è arrivato oggi. I bambini sono negativi, motivo per il quale Chiara e Fedez dovranno indossare la mascherina tutto il giorno per tutelarli. Fortunatamente sono al momento asintomatici.

Chiara Ferragni e Fedez positivi al Covid

L’imprenditrice digitale e il marito sono positivi al Covid: l’annuncio è stato fatto tramite una storia su Instagram. La coppia ha comunicato ai propri followers che entrambi sono positivi al Covid ma asintomatici: sono in buone condizioni di salute.

I bambini, Leone e Vittoria, sono negativi: Chiara e Fedez dovranno indossare la mascherina tutto il giorno per evitare di contagiare i piccoli, dovendo stare necessariamente a contatto con loro per accudirli.

L’annuncio su Instagram

La coppia ha comunicato la positività al Covid tramite delle stories su Instagram. Coperti da mascherina ed entrambi visibilmente preoccupati per la scoperta, hanno riferito di sottoporsi costantemente a tamponi per essere sicuri e che l’ultimo molecolare ha dato esito positivo per entrambi.

Già negli ultimi tempi c’erano stati alcuni problemi di salute per la piccola Vittoria, costretta a trascorrere diversi giorni in ospedale per il virus sinciziale.