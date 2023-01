Sono Chiara e Filippo i nuovi nati del 2023. I due pargoli sono nati entrambi a mezzanotte in punto nella Clinica Santa Famiglia a Roma. Filippo, 3,1 kg, secondogenito, è nato con parto spontaneo. Nello stesso istante Chiara, 2,6 kg di peso, terzogenita è nata con parto cesareo.

Chiara e Filippo sono i primi nati nel 2023 in Italia

Fiocco azzurro per mamma Giulia e papà Andrea che vedono alla luce Filippo. Negli stessi istanti, mamma Giovanna e papà Claudio accolgono l’arrivo di Chiara come il regalo più bello per la sua mamma che esattamente il 1 gennaio festeggia il suo 43° compleanno.

I piccoli e le loro mamme stanno bene, e con i papà festeggiano insieme all’equipe medica che li ha assistiti un inizio di anno straordinario. I piccoli e le loro mamme, fa sapere la clinica, stanno bene: “Queste nuove nascite segnano forse l’inizio di un trend della natalità nuovamente in ascesa. Questo il mio augurio più grande per il Paese. Siamo molto felici per i genitori che ci hanno scelto e per i loro piccoli, a tutti i nostri migliori auguri per il lieto evento”, ha detto la direttrice della Casa di Cura Santa Famiglia Donatella Possemato.