Non si sentivano e vedevano da mesi. Ma quando ha saputo della forte scossa di terremoto nelle Marche, non ci ha pensato due volte: ha digitato sul proprio telefono il numero della madre ed ha provato a chiamarla. Ma niente. La madre anziana non rispondeva. Preoccupata, la figlia ha deciso quindi di allertare il 112, che ha inviato sul posto una volante grazie alla quale è stata fatta la macabra scoperta: la signora era morta da almeno due mesi.

Chiama la mamma dopo terremoto ma non le risponde: era morta da due mesi

Il cadavere della donna di 78 anni è stato trovato nel suo appartamento in via della Ricostruzione, ad Ancona, ed era in avanzato stato di decomposizione. Nessuno in queste settimane ha cercato la donna né si è accorto della sua assenza e del fatto che non uscisse più di casa.

La donna anziana, originaria di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, viveva ormai da anni ad Ancona, ma nella cittadina marchigiana non aveva parenti. Viveva sola nel suo appartamento. La figlia – la stessa che ha allertato i soccorsi – vive lontana e i rapporti tra le due si erano ormai freddati, sembra, a causa di divergenze caratteriali. Secondo il medico legale la donna sarebbe morta per cause naturali. Sono stati Polizia e Carabinieri a forzare la porta di casa e a fare la macabra scoperta. La salma è stata ora affidata ai familiari.