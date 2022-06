I vicini lo avevano telefonato per avvisarlo che qualcuno si era introdotto in casa sua a notte fonda forse per un furto. Per questo motivo un operaio di Ceccano, provincia di Frosinone, ha chiamato i carabinieri, ma al piano superiore della sua villetta, al momento disabitato, non c’erano i ladri, bensì la moglie con l’amante.

Scopre la moglie in casa con l’amante, i fatti

Sorpreso e preoccupato, il marito ignaro ha chiamato i carabinieri: “Correte c’è un ladro in casa mia”. Poi è tornato nella villetta di tutta fretta, scoprendo il tradimento in flagrante. L’amante, un uomo di Ladispoli conosciuto dalla donna sui social secondo indiscrezioni, si sarebbe anche lanciato dalla finestra nudo ma sarebbe stato bloccato e identificato dai Carabinieri.

Per quanto riguarda invece la moglie, sarebbe stata presa per i capelli dal marito e trascinata in strada. Provvidenziale l’intervento dei carabinieri che hanno cercato di ripristinare la calma.

Al momento non sembra essere stata sporta nessuna denuncia. I due coniugi sono sposati da 10 anni ed hanno un bambino di 8 che al momento del “fattaccio” fortunatamente si trovava a casa dei nonni.

