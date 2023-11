Sorpresi a rubare nel parcheggio di Chiaiano. Bloccati in due dai carabinieri. A finire in manette Gianni B., 22enne del posto già noto alle forze dell’ordine, e un minorenne.

Chiaiano, sorpresi a rubare nel parcheggio della metro: bloccati dai carabinieri

A insospettire un militare dell’Arma, fermo nel traffico di via Santa Maria a Cubito, la presenza di due ragazzi che armeggiano vicino allo sportello di un’auto parcheggiata. Il carabiniere decide di accostare, allerta la centrale operativa, e scende dalla gazzella avvicinandosi ai malviventi.

L’auto “adocchiata” aveva lo sportello lato guida forzato e il carabiniere decide di intervenire e bloccare i ragazzi. Il primo non ha precedenti. Il secondo, invece, ha da poco compiuto 17 anni. I ladri vengono perquisiti e trovati in possesso di arnesi per scassinare. Il 22enne sarà poi arrestato per tentato furto aggravato mentre il minorenne, per lo stesso reato, denunciato a piede libero.