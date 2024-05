Chiaiano, esplode colpi pistola in strada e poi si barrica in casa: fermato un uomo

Momenti di paura a Chiaiano, Napoli, in via Giovanni Antonio Campano. Questa mattina un uomo di giovane età, armato di pistola e affetto da problemi psichici, ha esploso colpi di pistola in strada e si è barricato in casa. È stato arrestato dalla Polizia, dopo l’irruzione scattata a mezzogiorno.

Teatro della vicenda è l’abitazione di un residente di via Campano, stradone che collega la stazione metro di Chiaiano a quella di Piscinola. Stando alle prime informazioni, stamattina, intorno alle 6 e 30, l’uomo – che vive da solo – è sceso di casa e ha dato improvvisamente in escandescenze, attirando l’attenzione dei residenti del rione popolare.

Poi, intorno alle 8 e 30, si è ripresentato in strada, stavolta impugnando un’arma da fuoco, esplodendo due colpi, uno dei quali ha infranto la vetrata di un palazzo. I fatti sarebbero avvenuti mentre i genitori accompagnavano i bambini a scuola.

L’intervento della Polizia

L’uomo è salito nella sua abitazione e si è barricato in casa. Sul posto la Polizia con l’Ufficio prevenzione generale, l’Unità di pronto intervento, la Squadra Mobile e la Scientifica.

I poliziotti hanno messo in sicurezza la zona e hanno fatto irruzione in casa, bloccando e fermando l’autore degli spari, che però non ha opposto resistenza agli agenti. Al momento non si conosce l’identità dell’uomo né i motivi del gesto. Fortunatamente non ci sono feriti. L’arma utilizzata non è stata ancora trovata.