Era rimasto in panne con il motorino in via Leonardo Bianchi, nel quartiere Chiaiano, quando i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Vomero si sono avvicinati per prestargli aiuto. Ma quel gesto di routine si è presto trasformato in un arresto per detenzione di droga a fini di spaccio.

Chiaiano, barista in panne col motorino: i Carabinieri lo aiutano e scoprono la droga negli slip

Il protagonista è un 29enne napoletano incensurato, di professione barista, che – come raccontano i militari – emanava un forte odore di stupefacente. Insospettiti, i carabinieri lo hanno perquisito trovando alcune dosi di droga nascoste negli slip.

La perquisizione è poi proseguita nell’abitazione del giovane, dove i militari hanno rinvenuto 80 grammi di marijuana, 40 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 770 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. La sostanza era già suddivisa in dosi e pronta per la vendita al dettaglio. Il 29enne è stato arrestato ed è ora in attesa di giudizio.