Molto dipenderà da chi sarà il prossimo allenatore, ma intanto il Napoli inizia a ragionare sul calciomercato estivo in vista della stagione 2024-2025. Dalle probabili cessioni a chi tornerà alla base dai prestiti in giro per l’Italia, passando per i giocatori in bilico tra permanenza e cessione, molto influirà anche la possibile qualificazione europea.

Osimhen tra PSG e Chelsea, Zielinski all’Inter, chi parte nel Napoli

Tanti i calciatori con un futuro già definito e lontano da Napoli, tanti invece saranno soggetti alle valutazioni della società azzurra. Da Osimhen a Zielinski passando per le possibili cessioni di Simeone o Lindstorm vediamo chi può lasciare il Napoli in questa estate. Difficile il riscatto di Traorè.