Nicoletta Mantovani è nota per essere stata sposata con Luciano Pavarotti. Una relazione che inizialmente creò un vero e proprio scandalo per la differenza d’età tra i due, di 34 anni, e per il fatto che iniziò quando il tenore era sposato con Adua Veroni, storica fidanzata con cui ha avuto tre figlie.

Ha 52 anni e ha combattuto contro una terribile malattia per anni. Attualmente è sposata con l’imprenditore Alberto Tinarelli.

Nicoletta Mantovani: età, matrimonio, Pavarotti, eredità

Nata a Bologna il 23 novembre 1969, sotto il segno del Sagittario, Nicoletta Mantovani ha 52 anni ed è nota per la sua relazione con Luciano Pavarotti quando era ancora una studentessa di Scienze Naturali. La loro storia d’amore è iniziata come un vero e proprio scandalo per due ragioni: in primis, per il fatto che il tenore fosse ancora sposato con Adua Veroni, fidanzata storica dalla quale aveva avuto tre figlie, e inoltre per la differenza d’età di 34 anni.

La coppia si è sposata nel 2003 ed è rimasta insieme fino al 2007, quando il cancro si è portato via il grande maestro della musica lirica. Al matrimonio parteciparono alcune delle personalità più importanti della musica, tra cui Bono degli U2 e Luciano Ligabue. Dalla loro relazione, è nata una figlia, Alice; la primogenita avrebbe dovuto avere un fratello gemello, di nome Riccardo, morto a seguito del parto.

Nicoletta Mantovani ha ereditato un patrimonio che sta tra i 200 e i 300 milioni di euro, a cui si aggiungono proprietà immobiliari sparse in giro per il mondo.

Nicoletta Mantovani: marito

Nel 2013 la Mantovani si è legata sentimentalmente al direttore di teatro Filippo Vernassa, e ha continuato a mantenere ottimi rapporti con le tre figlie maggiori di Pavarotti. La relazione volge al termine.

Qualche anno dopo, nell’estate del 2020, ha annunciato le nozze in programma per il settembre successivo con il nuovo compagno, l’imprenditore Alberto Tinarelli.

Nicoletta Mantovani: malattia

Nel dicembre 2019 Nicoletta Mantovani ha confessato per la prima volta, nel corso di un’intervista a “Verissimo”, la sua malattia. La Mantovani aveva appena 24 anni ed aveva già iniziato la sua relazione con Luciano, quando le hanno diagnosticato la sclerosi multipla. Per lei si è trattato di un momento della vita difficilissimo, in cui ha avuto costantemente accanto Pavarotti, che l’ha spronata a non arrendersi.

Nonostante la sclerosi multipla sia una patologia invalidante, Nicoletta Mantovani oggi conduce un’esistenza del tutto normale, riuscendo a vincere la propria battaglia. Per contrastare l’avanzamento della malattia, si è sottoposta a una serie di interventi che le hanno migliorato la qualità della vita.