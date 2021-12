Marco Mengoni è un noto cantante italiano: la sua carriera è iniziata dopo aver vinto X Factor, raggiungendo subito un grande successo di pubblico e critica. Tanti sono stati i pezzi che hanno raggiunto le posizioni più alte in classifica.

Marco Mengoni: età, biografia, carriera

Mengoni è uno dei cantanti più gettonati del momento: figlio di Maurizio e di Nadia Ferrari, è nato a Ronciglione il 25 Dicembre del 1988, sotto il segno del Capricorno. A 19 anni si trasferisce a Roma in cerca di fortuna. Appassionato di musica fin da ragazzino e deciso a sfondare in tale ambito, a 19 anni Marco si è trasferito nella Capitale in cerca di fortuna.

Deve la notorietà a X Factor, che qualche anno fa gli dette l’opportunità di iniziare la sua entusiasmante carriera musicale. Prima di allora il giovane faceva il barman ma fortunatamente è riuscito a dare risalto al suo incredibile talento canoro, diventando un artista molto stimato e apprezzato da pubblico e critica.