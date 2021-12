Enzo Paolo Turchi è un ballerino, coreografo, insegnante di ballo e personaggio televisivo italiano. Si è diplomato giovanissimo alla Scuola del Teatro San Carlo in danza classica e altre discipline musicali: successivamente, si è esibito in diversi teatri italiani ed esteri.

Nel 1983 conosce Carmen Russo durante la trasmissione di Canale 5 “Drive In”: lei diventerà la sua compagna di vita e di lavoro e nel 1987 anche sua moglie. Nel 2013 nasce la loro figlia, Maria.

Enzo Paolo Turchi: età, carriera, moglie, figlia, dove vive

Enzo Paolo Turchi ha 72 anni, è nato a Napoli il 19 luglio 1949, sotto il segno zodiacale del Cancro, ed è un ballerino, coreografo, insegnante di ballo e personaggio televisivo italiano. Nel 1971, è stato tra i fondatori della prima scuola italiana di danza moderna. Successivamente ha lavorato in televisione, esibendosi al fianco di Raffaella Carrà nel “Tuca Tuca”. Ha lavorato all’estero, in Grecia, Germania, Paesi Bassi e Argentina.

Entra nel cast di diversi programmi di grande successo, in veste di ballerino e coreografo. Dai primi anni del 2000 l’artista si cimenta in Tv anche nel ruolo di concorrente in diversi reality show di successo: tra questi, è sicuramente da ricordare la sua partecipazione a “L’Isola dei famosi” nel 2003, dove più volte ha mostrato le sue fragilità, piangendo e lamentandosi per le difficoltà riscontrate vivendo a condizioni al limite.

In merito alla sua vita sentimentale, è sposato con Carmen Russo dal 1987: i due si sono incontrati nel 1983 e da allora non si sono più lasciati. La coppia ha una figlia, Maria, nel 2013, nata grazie alla fecondazione assistita. La famiglia vive in una villetta a Formello, in provincia di Roma.

Enzo Paolo Turchi: Instagram

Su Instagram, il ballerino è seguito da quasi 30mila followers: tra gli scatti condivisi, ci sono momenti della vita privata e professionale.