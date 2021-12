Davide Silvestri è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip: ha 40 anni ed è altro 170 cm. Della sua vita privata, non si hanno molte informazioni a disposizione: è fidanzato con una ragazza di nome Alessia, vivono con il cane Birra in Brianza. La coppia non ha figli.

Ha un legame di parentela con il cantante Kekko dei Modà: i due, infatti, sono cugini di primo grado, in quanto i padri sono fratelli.

Davide Silvestri: età, altezza, fidanzata, figli

Daniele Silvestri ha 40 anni, è alto 170 cm e pesa 70 kg. E’ nato a Milano il 17 maggio 1981, sotto il segno del Toro.

Ha dichiarato di aver avuto un’educazione basata su sani principi. E’ il cugino del cantante Kekko dei Modà: i due, infatti, sono cugini di primo grado in quanto i padri sono fratelli. I cognomi diversi (il performer è Silvestre) derivano da un errore all’anagrafe. Insieme, hanno anche avviato anche un’attività relativa alla produzione di birra.

Della sua vita privata, si conosce molto poco: Davide ci tiene a mantenere la propria privacy. Ciò che si sa, infatti, è che ha avuto una fidanzata per lungo tempo, ovvero la psicologa Valentina Mangili.

Oggi, infine, è di nuovo fidanzato con una ragazza di nome Alessia: entrambi vivono con il cane Birra in Brianza. Non hanno figli.

Davide Silvestri: carriera, Grande Fratello

La carriera di Davide Silvestri ha inizio quando è molto giovane. Comincia, infatti, a lavorare come modello per poi passare a fare l’attore. Dal 1999 al 2003, quindi, entra nel cast della soap opera di Canale 5 Vivere. Diventa molto popolare tanto da partecipare alla prima edizione de “L’isola dei Famosi” condotta da Simona Ventura.

Lavora maggiormente in teatro e ricopre diversi ruoli in spettacoli come “Il ritratto di Dorian Gray”, “Romeo e Giulietta” e “Antigone”.

Prende parte ad alcune produzioni cinematografiche, tra cui “Scrivilo sui muri” e “La fidanzata di papà”.

Davide è attualmente uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini.

Davide Silvestri: Instagram

Su Instagram, Davide ha quasi 21mila followers: ama condividere foto di lui al mare o in compagnia dei suoi cagnolini. Non mancano gli scatti che lo ritraggono mentre fa sport o è in sella alla sua motocicletta.