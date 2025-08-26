Picchia la moglie e aggredisce i carabinieri. Nella tarda serata di ieri, a Cesa, nell’agro aversano, i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Aversa hanno arrestato un 42enne del posto con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

Cesa, picchia la moglie e aggredisce i carabinieri: arrestato 42enne

Come ricostruito dai miliari, l’uomo, poco prima dell’arrivo dei militari, all’interno della propria abitazione avrebbe minacciato e picchiato la convivente 35enne per motivi ancora in corso di accertamento.

All’arrivo dei carabinieri, nel tentativo di sottrarsi all’identificazione, il 42enne ha ingaggiato una breve colluttazione con gli uomini dell’Arma che, non senza difficoltà, sono riusciti a immobilizzarlo. Dopo l’arresto, l’uomo è stato condotto agli arresti domiciliari presso l’abitazione della madre, in attesa del rito direttissimo.