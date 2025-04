Cesa, l’ultimo messaggio alla fidanzata e poi la morte: ricostruiti gli ultimi attimi di vita di Davide

Si tiene oggi, mercoledì 16 aprile, l’udienza di convalida del fermo per il 17enne reo confesso dell’omicidio di Davide Carbisiero, il 19enne ucciso a coltellate nella notte tra sabato e domenica a Cesa, nel Casertano. Contestualmente, presso l’Istituto di Medicina Legale di Giugliano verrà effettuata l’autopsia sul corpo della vittima: un passaggio fondamentale per chiarire le circostanze dell’omicidio e l’orario esatto della morte.

Le ultime ore di Davide: la ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione investigativa, Davide aveva trascorso la serata di sabato in compagnia della giovane fidanzata. Intorno alle 4 del mattino di domenica, l’ha riaccompagnata a casa, a Orta di Atella. Poi si è diretto verso la sala slot “Real Beautiful” di via Enrico Berlinguer, a Cesa, un locale aperto anche nelle ore notturne.

Non è ancora chiaro se il ragazzo si trovasse lì per un appuntamento con il suo assassino o semplicemente per svago. Alle 5:30 ha inviato un messaggio alla fidanzata, promettendole di passare a portarle i cornetti caldi. Da quel momento, il silenzio. La ragazza ha provato più volte a contattarlo, senza ricevere risposta. Poco dopo le 6, il corpo di Davide è stato ritrovato in una pozza di sangue da alcuni addetti della sala slot e del bar adiacente. Solo quattro ore dopo, attorno alle 10, i familiari sono stati avvisati e si sono precipitati sul luogo dell’agguato.

Indagini in corso: telecamere fuori uso e un contesto da chiarire

Le indagini, affidate ai carabinieri, sono partite subito ma si sono scontrate con un primo ostacolo: le telecamere della sala slot erano fuori servizio. Inizialmente era stata valutata anche la pista di una lite legata a motivi di droga, considerando il coinvolgimento in passato del padre della fidanzata in un’indagine per spaccio. Tuttavia, al momento, sembra esclusa la matrice di un regolamento di conti o legami con la criminalità organizzata. Il 17enne, fermato e reo confesso, dovrà rispondere alle domande del giudice nell’udienza di oggi. Il suo racconto e i risultati dell’autopsia potranno fornire risposte decisive su un delitto che ha scosso profondamente la comunità locale.