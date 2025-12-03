Pusher 20enne in manette dopo una fuga. I carabinieri della Stazione di Cercola hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Pasquale Arianiello, 20enne napoletano già noto alle forze dell’ordine.

Cercola, 20enne inseguito dopo tentativo di fuga: fermato con droga e 410 euro

Secondo quanto riportano i carabinieri, il giovane ha tentato di scappare quando ha visto i militari ma è stato fermato poco dopo. Il 20enne è stato però catturato. Durante la perquisizione personale, i militari lo hanno trovato in possesso di 9 dosi di stupefacente tra marijuana e hashish. Nelle tasche del ragazzo anche la somma di 410 euro. L’arrestato è in attesa di giudizio e dovrà rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.