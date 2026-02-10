“C’era una Volta…” celebra Basile: al via la 25ª edizione del format di TeleClub Italia

Ci sono storie che attraversano i secoli senza perdere la loro forza, capaci di parlare ancora oggi ai più giovani con linguaggi nuovi, vivi e coinvolgenti. Da questo incontro tra la grande tradizione fiabesca di Giovan Battista Basile e l’energia delle nuove generazioni nasce “C’era una volta…”, il format televisivo di TeleClub Italia giunto alla sua 25ª edizione.

La nuova edizione sarà presentata venerdì 13 febbraio, presso Hub Palazzo Palumbo, in corso Campano 134 a Giugliano in Campania, nel corso di una conferenza stampa che vedrà la partecipazione delle scuole coinvolte, delle istituzioni e dei rappresentanti del mondo della cultura. Contestualmente si terrà anche il sorteggio delle fiabe su cui le squadre scolastiche si sfideranno nel corso del programma.

Quest’anno “C’era una volta…” è inserito nel calendario degli eventi di “Un mese col Basile”, la rassegna culturale promossa dalla Pro Loco Cittadina in collaborazione con la Fondazione Giovan Battista Basile, rafforzando il legame tra il format televisivo e le celebrazioni dedicate al grande autore del Seicento, figura cardine della letteratura italiana ed europea.

Ideato e prodotto da TeleClub Italia, “C’era una volta…” è l’unico format televisivo interamente dedicato alle fiabe de Lo Cunto de li Cunti. Nato nel 2001 da un’idea di Anna Oranges, è condotto sin dalle origini da Carmen Cadalt, che ne è anche l’autrice, ed è portato avanti dall’editore Giovanni Francesco Russo. In oltre vent’anni di attività, il programma si è affermato come punto di riferimento nel panorama culturale e scolastico della Campania, distinguendosi per qualità editoriale, continuità e riconoscimenti istituzionali.

Il format si sviluppa come un quiz televisivo culturale che vede protagonisti gli studenti delle scuole secondarie di primo grado, chiamati a confrontarsi in un percorso che unisce gioco, studio, creatività e spirito di squadra. Le fiabe di Basile diventano materia viva: lette, interpretate, analizzate e restituite attraverso domande, sfide, prove di intuito e momenti di rappresentazione.

Ogni puntata è pensata come un’esperienza formativa completa, capace di valorizzare conoscenza del testo, rapidità di pensiero, collaborazione e capacità comunicative, in un clima sereno e stimolante, lontano da logiche valutative. Alla scuola che si distingue nel percorso finale viene assegnato un premio in libri destinato ad arricchire la biblioteca scolastica, a testimonianza di un progetto che pone al centro la lettura e la crescita culturale.

Nel corso delle sue edizioni, “C’era una volta…” ha coinvolto oltre 15.000 studenti, ottenendo importanti riconoscimenti, tra cui il Patrocinio Morale del Consiglio Regionale della Campania.

Si conferma anche quest’anno il sostegno fondamentale del Parco Commerciale Grande Sud di Giugliano, che ospiterà le registrazioni del format e la finale in diretta.

Anche per questa edizione viene confermato il concorso “Una Fiaba per C’era una Volta…”, con una borsa di studio di 500 euro finanziata dal Club Lions Napoli Partenope Palazzo Reale, rivolta agli studenti delle scuole medie.

Il progetto cresce ulteriormente con la partecipazione di nuove scuole provenienti dall’area flegrea e dall’area nord di Napoli, segno di un entusiasmo sempre più diffuso tra studenti e studentesse.

Nel corso della conferenza stampa interverranno:

Carmen Cadalt, autrice e conduttrice

Giovanni Francesco Russo, direttore di TeleClub Italia

Emmanuele Coppola, presidente Fondazione Giovan Battista Basile

Gaetana Cuccurese, presidente Lions Napoli Partenope Palazzo Reale APS

Fabio Santoro, direttore Parco Commerciale Grande Sud di Giugliano