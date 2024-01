200 euro a persona per il cenone di Capodanno in una location super lusso dell’agro aversano. Ma è truffa. È quanto accaduto a diverse persone, tra cui una coppia di Vairano Patenora (Caserta). I clienti hanno infatti trovato chiusa la struttura che avrebbe dovuto ospitare l’evento.

Cenone di Capodanno extra-lusso da 200 euro a persona, ma è una truffa: la struttura è chiusa da anni

Come spiega Paesenews, i cittadini caduti nel raggiro avrebbero dovuto partecipare alla serata organizzata per San Silvestro al costo di 200 euro a coperto. Un menu fisso, musica live e fuochi d’artificio alla mezzanotte. Quando però i primi paganti si sono presentati nella struttura ricettiva, hanno fatto l’amara sorpresa: il locale era chiuso, già da tempo.

Presi alla sprovvista, i clienti a quel punto hanno provato a contattare l’organizzatore, ma era sparito, congiuntamente alla pagina social creata per sponsorizzare l’evento. A quel punto i malcapitati si sono resi conto di essere vittime di una truffa e non hanno potuto fare altro che tornare a casa e sporgere denuncia alle forze dell’ordine. Non è chiaro quale sia l’ammontare della cifra indebitamente sottratta dai truffatori, ma è certo che le vittime hanno inaugurato il nuovo anno nel peggiore dei modi.