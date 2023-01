Tante emozioni nella puntata di ieri di C’è posta per te per la storia di Cristina, Franchina e Alessandro. A rivolgersi al programma sono stati Alessandro e Cristina, per fare una sorpresa molto speciale a Franchina, la moglie e madre, e Paolo, il figlio e fratello.

La sorpresa in questione era Charlize Theron.

C’è posta per te: la storia di Vincenzo morto nel sonno

La famiglia, originaria di Gricignano d’Aversa, è stata colpita da un drammatico lutto, la perdita di Vincenzo, fratello di Cristina e figlio di Franchina, morto a 29 anni nel sonno a causa di un’aritmia cardiaca. La donna da quel momento ha smesso di vivere anche lei.

Vincenzo era un maresciallo della Guardia di Finanza e la sua morte sconvolse un’intera comunità. Charlize Theron ieri ha abbracciato calorosamente Franchina e il figlio. “Per me è un onore incontrare tutta la vostra famiglia, è meravigliosa. Lei ha una splendida figlia, un marito che la vorrebbe di nuovo con sè. La vita va avanti, le ferite sono recenti ed è normale che si senta così ma ben presto dovrà decidere se rimanere così o se iniziare un nuovo capitolo. Non dimentichiamo mai chi non c’è più ma dobbiamo ricordarci di coloro che sono ancora qui”.

L’attrice ha poi fatto dei regali alla famiglia: dei bracciali per tutti e uno scatolo contenente un regalo per la signora. “Il film The Old Guard nel quale ho recitato tratta di immortali che cercano il senso della loro vita. Una persona molto cara mi ha donato questo ciondolo, l’ho indossato per tutto il film. Voglio donarle questo ciondolo perché se pensa al significato della vita, ce l’ha qui davanti a lei” ha detto Charlize. La signora Franchina ha aperto la busta, promettendo di convincersi ad andare avanti “con Vincenzo nel cuore”.