E’ stata una delle storie che più ha fatto discutere ieri a C’è posta per te nella puntata di sabato 28 gennaio quella di Valentina e Corrado.

A chiedere l’aiuto di Maria de Filippi è stata la donna che ha mandato a chiamare l’ex marito che aveva scoperto un suo tradimento.

Valentina e Corrado a C’è posta per te

La conduttrice ha raccontato che durante il matrimonio la donna si è invaghita di un uomo con il quale ha parlato per oltre un anno, senza mai avere un contatto fisico. Corrado, dopo aver scoperto il tradimento, ha chiesto la separazione. Da quando è andato via, ha continuato però ad avere rapporti intimi con la moglie. Valentina si è rivolta a C’è posta per te per recuperare il rapporto con il marito dicendosi pentita di quanto accaduto. Ma lui ha chiuso la busta dicendo di non fidarsi.

“Non ti ho tradito fisicamente mai, non ho mai detto, mai pensato, mai scritto che volevo abbandonare te e la nostra famiglia. Adesso mi manca tutto di te, anche le nostre litigare, i nostri abbracci, la nostra intesa – ha detto Valentina in puntata -. In questi due mesi che ci siamo parlati tutte le sere ho sentito il nostro amore, abbiamo parlato, ci siamo chiariti, ci siamo detti cose che non ci siamo detti mai in questi anni e come sono finiti questi mesi, ad amarci. Siamo ancora marito e moglie. Solo insieme possiamo unire la nostra famiglia”.

Queste parole non hanno smosso però Corrado che non ha voluto perdonarla nonostante i ripetuti tentativi di Maria de Filippi di farli ricongiungere. “Nessuno di noi è fatto di pietra, forse non la amo più”. “Guarda che se stai con tua moglie non è che perdi la dignità”, ha commentato la De Filippi. L’uomo non ha però cambiato idea: “Io devo stare bene con me stesso, non mi fido”.

La risposta di Corrado scatena però le ire del pubblico da casa secondo cui non dovrebbe allora neppure più avere rapporti con la moglie se non intende più stare con lei.