Tra le tante storie raccontate da Maria De Filippi a C’è Posta per te, ieri è andata in onda quella di Domenico e Graziana.

C’è Posta per Te, la storia di Graziana e Domenico

Domenico e Graziana sono entrambi separati e hanno figli dalle loro precedenti relazioni, i due si innamorano e decidono di andare a convivere dopo due anni di relazione. Graziana si trasferisce a casa di Domenico e decide di portare con sé le due figlie minori. La gelosia di Graziana verso l’ex moglie di Domenico porta a continui litigi fino a che la donna decide di tornare a casa sua anche per preservare la serenità delle due figlie. La relazione si interrompe e Domenico prova a riconquistare Graziana. Ma dopo vari tentativi e rifiuti da parte di Graziana, l’uomo pensa di dover provare a voltar pagina e decide di uscire con un’altra ragazza per provare a dimenticare l’ex compagna. Questo comportamento si rivolta contro Domenico perché la ragazza con cui si vede decide di pubblicare delle foto insieme sui social e Graziana vede tutto e decide di chiudere definitivamente ogni contatto.

La versione di Graziana

“Ciao amore, scusa, mi sento un uomo fallito in amore” dice Domenico alla sua ex compagna. Graziana sostiene che la storia tra Domenico e quella ragazza non sia stata un’avventura di una sola notte ma una relazione che andasse avanti da più tempo.

“La nostra storia è stata bellissima” dice Domenico che poi prosegue chiedendole scusa per non esserci stato nei momenti più difficili e facendole capire quanto ha apprezzato tutto quello che lei ha fatto per lui durante la loro storia.

Maria riunisce la coppia

La donna sembra decisa a chiudere la busta e Maria prova a farla ragionare. “Graziana ma sei sicura che non provi più nulla per lui? Perché non sembra” dice la conduttrice alla donna ferita che replica spiegando di non provare più fiducia nei suoi confronti. La padrona di casa prova a convincere Graziana che, alla fine, cede e decide di aprire la busta.