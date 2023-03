Dopo una settimana di stop, torna in tv C’è Posta per te. I primi ospiti della puntata di ieri, 4 marzo, sono stati gli attori Carmine Recano, Giacomo Giorgio e Kyshan Wilson. A chiamarli è stata Cristina per fare una sorpresa al marito Carmine, che nel dicembre 2021 ha vinto la sua battaglia contro la leucemia.

C’è posta per te, Carmine guarisce dalla leucemia: il regalo degli attori di Mare Fuori

“Devo farmi perdonare tante cose. La paura di perderti, non mi permette di farti vivere. Ti prometto tanta leggerezza, che è quella che meriti. Ti assicuro che proverò a essere la Cristina di prima”, ha detto Cristina durante la puntata. Oggi l’uomo ha finito le cure ed è guarito dalla leucemia, ma la paura resta: “Ora che hai finito e sei un fiore, mi riscopro timorosa come non mai. Temere di perderti, mi ha sconquassato il cuore”, ha aggiunto la compagna di Carmine.

I tre, commossi per la storia del giovane, si sono avvicinati al ragazzo e a parlare per primo è stato Carmine Recano: “Possiamo solo immaginare cosa hai passato, ma accanto a te hai una certezza, una donna che ti ama e che farebbe qualsiasi cosa per vederti felice”.

Poi Giacomo Giorgio ha mostrato a Carmine la foto di una Ford Fiesta, la macchina dove il ragazzo e Cristina si sono dati il primo bacio. E, scherzando, dice: “Andate a prendervi quel Mare Fuori dentro e fuori di voi. Se qualcuno sa che fine ha fatto, lo faccia sapere alla redazione di C’è posta per te”.

Gli attori hanno poi consegnato a Carmine una serie di regali per lui e la fidanzata: un viaggio alle Isole Lofoten, il cd con la colonna sonora di Mare Fuori e il copione della prima puntata. Infine, l‘invito sul set a maggio, quando inizieranno le riprese della quarta stagione.