E’ considerato uno degli attori più belli e affascinanti del panorama cinematografico italiano. Carmine Recano, 42 anni, ha conquistato il cuore dei telespettatori con il ruolo di “Massimo” in Mare Fuori, il comandante dell’istituto penitenziario dove è ambientata la fiction. Ma la sua infanzia e la sua adolescenza sono legati a Secondigliano, periferia nord di Napoli. E per sua stessa ammissione la recitazione l’ha salvato da brutte strade che avrebbero potuto intraprendere.

Carmine Recano, il comandante di “Mare Fuori” da Secondigliano al successo

Nato il 28 novembre 1980 a Napoli da una famiglia originaria di piazza Mazzini e cresciuto a Secondigliano, Carmine ha vissuto in prima persona uno dei momenti più difficili della storia del quartiere. Durante il dominio incontrastato del clan Di Lauro e con la piazza di spaccio più grande d’Europa a due passi da casa, il rischio di fare scelte sbagliate era dietro l’angolo. “Io sono sempre riuscito a salvarmi – ha dichiarato in un’intervista – Lo devo ai miei genitori, sempre presenti e mi hanno educato con valori solidi, e alla recitazione. Mi ha permesso di trovare subito la mia strada. Da adolescente, ho visto molti miei amici finire sulla cattiva strada, un po’ come i personaggi di Mare Fuori. Le loro storie sono simili a tante persone”.

Eppure la passione per la recitazione è nata per effetto di un colpo di fortuna. “Mi sono avvicinato a questo mondo per caso – ha dichiarato Recano, oggi 42enne -. A 16 anni accompagno un amico a fare un provino – classica storia (ride. ndr) – e mi notano. Mi convincono a fare il provino anche io, un’intervista in video. Dopo 15 giorni mi chiamano a mi invitano a sostenere un provino su parte. Da lì è iniziata la mia avventura. Si trattava di ‘Un giorno nuovo’, un film di Aurelio Grimaldi, regista di Mary per sempre, in cui protagonista femminile era Ida Di Benedetto”.

Il successo

Dopo il film con Grimaldi, la sua carriera diventa subito in discesa. Lo nota Ozpetek, che lo fa recitare in “Le Fate Ignoranti“, “Napoli Velata“, “La Dea Fortunata“, “Un giorno perfetto“, e “Mine Vaganti“. Non è tutto. Il 42enne approfondisce le conoscenze nel settore diventando anche un modello per diverse campagne pubblicitarie. La popolarità arriva invece con la fiction Capri, in onda sul piccolo schermo.

La vita privata

Carmine Recano attualmente vive a Roma sebbene mantenga un legame fortissimo con Napoli. E’ molto riservato, anche suoi social. E’ sposato con una donna la cui identità resta avvolta nel mistero. Dalla loro storia d’amore sono nati due figli: Gennaro e Mirea. Proprio la serie “Mare Fuori” gli ha portato fortuna per la nascita dei suoi figli. “Mentre stavo girando la prima stagione di Mare Fuori ho saputo che sarei diventato padre per la prima volta: è arrivato Gennaro, che ora ha quasi due anni. E mentre stavo per cominciare le riprese della seconda serie, la mia compagna ha scoperto di essere di nuovo incinta“.

Leggi anche: