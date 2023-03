Tra le tante storie raccontate a C’è Posta per Te da Maria De Filippi, c’è quella di Roberta e Alessio. La donna si è rivolta al programma per riallacciare il rapporto con figlio che non vede da tre anni. Il motivo del loro allentamento? Il ragazzo non accetta che la madre sia fidanzata con David, più giovane di 17 anni e con un colore della pelle diverso dal suo.

C’è Posta per Te, Alessio chiude la busta e non perdona la mamma

Roberta è rimasta incinta e quando Alessio lo scopre le dice persino di interrompere la gravidanza. La donna è disperata, vuole tornare ad avere un rapporto con il figlio e quando si rivolge a lui gli dice che sente la sua mancanza.

“Tutto ciò che ho fatto è sempre stato inutile. Ho ricevuto solo insulti e parolacce. Mi manca sentirmi chiamare mamma, visto che chiami mamma la compagna di tuo padre e ti sei tatuato anche il suo nome. La mamma è una sola e nessuna può prendere il suo posto”, dice Roberta.

Alessio precisa che il colore della pelle di David “è secondario” per lui, ma che si vergognava per la giovane età. Il problema, invece, è nato perché la madre ha preferito il compagno a lui: “A casa non eravamo mai felici e io le ho detto ‘O me o lui’ e lei ha risposto che non poteva finire una relazione di due anni. Non mi manca, non la voglio vedere. David mi è indifferente come è indifferente lei. Mi vergognavo perché sembrava che uscisse con un amico mio. Ho detto che per me è morta, ma la morte non la auguro a nessuno”, spiega Alessio.

Maria De Filippi interviene e prova a far ragionale Alessio, facendogli notare come sia evidente quanto lui tenga a sua madre e forse dovrebbe concederle una seconda possibilità, oltre che provare a conoscere la sua sorellina. “Spero che tu abbia capito che tua madre ti vuol bene. Esiste una bambina che ti somiglia anche”. Ma Alessio non vuole saperne: “Non mi interessa”. “Immagino che tu voglia chiudere la busta”, dice Maria De Filippi. Lui annuisce. Roberta piange e lo implora di non chiudere, ma il figlio è irremovibile: “È brava a fare la vittima. Guardarla? No, non me ne frega niente di lei. Non la voglio neanche vedere”.

