C’è Posta per Te, Alessia Quarto ha ritrovato l’amore ed è in dolce attesa

Alessia Quarto sta per diventare mamma. La giovane napoletana è stata una delle protagoniste della scorsa edizione di C’è Posta per Te, la sua storia ha appassionato migliaia di spettatori per settimane.

La ragazza aveva partecipato allo show di Maria De Filippi perché il marito Giovanni voleva riappacificarsi dopo il tradimento con la cugina. Lei allora era uscita sola dal programma, senza più risentirlo.

A distanza di due anni dalla sua partecipazione a C’è posta a te, Alessia Quarto ha cambiato vita: non solo ha ritrovato l’amore, ma è anche in dolce attesa. A rendere nota la lieta notizia è stata la stessa giovane attraverso un video pubblicato su Instagram. Nel filmato si vedono il test di gravidanza, le prime ecografie e alcuni suoi scatti con il pancione.

“Mi hai stravolto la vita. Non c’è emozione più grande e più forte. Sei il mio piccolo grande amore. Quando il tuo cuore ha iniziato a battere il mio ha ricominciato a vivere”, ha scritto la giovane nella didascalia che accompagna il video.