Il cuore di Alessia Quarto è tornato a battere di nuovo. La ragazza napoletana, diventata famosa lo scorso anno a C’è Posta per Te per aver lasciato il marito che l’aveva tradita, ha ritrovato finalmente l’amore. È stata lei stessa a renderlo noto attraverso un post pubblicato sul profilo Instagram.

Alessia Quarto, la napoletana tradita di C’è posta per te ha trovato l’amore

“Avevo promesso a me stessa che mai più avrei regalato il mio cuore. Poi sei arrivato tu, hai lottato contro le mie paure, le mie insicurezze, i miei pianti e i miei drammi. Hai trasformato tutto in allegria, semplicità e sorrisi”, scrive a corredo di una foto che la ritrae sorridente insieme al suo nuovo compagno, Emanuele. Lui si nasconde dietro di lei e le dà un tenero bacio sulla guancia.

“A una come me che aveva bisogno di piccoli gesti hai regalato il tuo mondo. Non credo nei ‘per sempre’ e forse nemmeno nell’amore ma credo che qualcosa di importante ci sta legando ogni giorno! Grazie di esistere”, conclude la giovane che conta 160mila follower su Ig.

Una dedica che ha emozionato i fan di Alessia, molti dei quali hanno seguito con partecipazione la sua vicenda personale. In tanti le hanno scritto messaggi dolcissimi, augurandole di vivere intensamente e con serenità la sua nuova storia d’amore. Un anno fa il tradimento del marito e la sua storia personale aveva commosso il pubblico di “C’è Posta per Te”. Ora per Alessia si apre un nuovo capitolo tutto da scrivere.