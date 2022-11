Non giustifica il figlio la mamma del ragazzo che ha ricevuto un cazzotto dal professore in un istituto superiore a Pontedera. «Quello del professore è stato un gesto grave – spiega la donna -, ma mio figlio ha sbagliato».

Parla la mamma del ragazzo peso a cazzotti dal prof

Non usa mezzi termini e non prova a difendere a spada tratta il 14enne che ha subito l’aggressione dal prof in un video diventato virale in rete. La madre del giovane picchiato, interpellata da Il Tirreno, esprime la sua posizione sulla vicenda. Giudica il gesto del docente molto grave ma aggiunge che se il figlio “fosse rimasto seduto al banco come i suoi compagni tutto questo non sarebbe successo”.

Secondo la donna, nessuno studente ha il diritto di alzarsi senza permesso e di fare “il buffone con un insegnante, saltellando alle sue spalle e mancandogli di rispetto“. Nonostante questo, però, i genitori del 14enne hanno sporto denuncia nei confronti del professore che, contrariamente a quanto appreso ieri in un primo momento, non è stato sospeso da scuola. L’uomo è in ferie, in attesa evidentemente che l’istituto si esprima su eventuali provvedimenti.

Il racconto

Come ha raccontato a Il Tirreno, anche lo studente verrà punito per il suo comportamento, sebbene al momento non sia arrivata alcuna comunicazione. “Mio figlio mi ha detto che si è alzato perché doveva dire una cosa al professore – il racconto della madre – e una volta alla cattedra, in attesa che l’insegnante finisse ciò che stava facendo al pc, ha mimato il gesto della vittoria con la mano verso i compagni”.

La scena è stata immortalata proprio dai compagni di classe, in un video diventato poi volare sui social. Le immagini sono piuttosto esplicative. Si vede il momento esatto in cui il docente sferra il pugno contro il ragazzo, che ha riportato un ematoma. “Mio figlio è stato punito – conclude la donna – è un ragazzo esuberante, a volte infantile, ma questo non può giustificare quanto ha fatto. Ecco perché è giusto che capisca il suo errore”.