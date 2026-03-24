Blitz antidroga della Polizia di Stato, questa mattina, nel cuore di Napoli: sei persone, di età compresa tra i 35 e i 50 anni, sono state raggiunte da un’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale partenopeo su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Due indagati sono stati condotti in carcere, mentre per altri quattro sono scattati gli arresti domiciliari.

Napoli, blitz anti-droga in centro: sei arresti. Acquirenti da tutta la provincia

L’operazione è il risultato di una complessa attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile di Napoli e coordinata dalla Procura – DDA, avviata nell’estate del 2023 dopo l’arresto in flagranza di un soggetto coinvolto in reati legati ad armi e traffico di stupefacenti. Le indagini hanno permesso di delineare un quadro accusatorio grave, evidenziando l’esistenza di un’organizzazione strutturata e stabile, dedita allo spaccio di cocaina e droga leggera.

Secondo quanto emerso, il gruppo poteva contare su una precisa divisione dei ruoli. Al vertice vi sarebbe stato un pregiudicato ritenuto promotore, organizzatore e finanziatore dell’attività illecita. Un altro componente gestiva i contatti con i clienti e il rifornimento della droga, occupandosi anche della distribuzione ai pusher. Gli altri sodali curavano invece le fasi operative: dall’occultamento allo stoccaggio fino al confezionamento delle dosi. Il sodalizio operava principalmente nel centro cittadino di Napoli, rifornendo acquirenti provenienti da tutta la provincia partenopea.