Il caldo killer miete le prime vittime in Campania. Un pensionato di 68 anni, Antonio Pellegrino, si è sentito male mentre chiacchierava con gli amici fuori da un bar a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno.

La tragedia si è consumata ieri pomeriggio, in via Papa Giovanni XXIII, poco dopo mezzogiorno, mentre Pellegrino era seduto davanti al locale gestito dal figlio e stava parlando con alcuni amici dei suoi recenti problemi di salute. Pochi giorni prima, infatti, si era sottoposto a dei controlli di pressione arteriosa. Improvvisamente, complici anche le alte temperature registrate in questi giorni, si è sentito male e si è accasciato al suolo.

I presenti hanno chiamato subito i soccorsi ma, nonostante il tempestivo intervento del 118, per Pellegrino non c’è stato niente da fare: il suo cuore aveva già cessato di battere. Sul posto sono sopraggiunti anche gli uomini del Commissariato di Polizia che hanno accertato le cause naturali del decesso.