Furto in casa di Caterina Balivo. I ladri hanno approfittato dell’assenza della conduttrice televisiva, originaria di Aversa, che era in vacanza in Sardegna e in altre località, per entrare nel suo appartamento situato nel quartiere Parioli, a Roma, e mettere a segno il colpo.

Caterina Balivo, furto in casa mentre è in vacanza: rubati borse, orologi e gioielli per circa 300mila euro

I malviventi hanno forzato una finestra del balcone e, una volta in casa, hanno bloccato la porta dall’interno in modo da agire in maniera indisturbata. I criminali sono riusciti così a rubare borse di valore, orologi di pregio e gioielli, per un valore di circa 300mila euro.

A denunciare il fatto nella mattinata di lunedì è stata quindi la conduttrice tv, sposata dal 2014 con il manager e scrittore Guido Maria Brera, autore fra gli altri de «I Diavoli», dal quale è stata realizzata su Sky una serie televisiva. La coppia ha due figli. Nell’appartamento è stato effettuato anche un sopralluogo dagli investigatori della polizia scientifica e della Squadra mobile alla ricerca di eventuali tracce lasciate dai malviventi che possano portare alla loro identificazione. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Indagano gli agenti del commissariato Villa Glori.