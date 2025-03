Due uomini sono stati denunciati dalla Polizia Stradale dopo essere stati trovati in possesso di circa 500 grammi di gioielli e monili in oro di cui non hanno saputo spiegare la provenienza. L’episodio si è verificato sull’Autostrada A16, nei pressi della barriera di Napoli.

Napoli, sorpresi sull’A16 con mezzo chilo di gioielli di dubbia provenienza: bloccati

Una pattuglia della Polizia Stradale della sottosezione di Avellino ha fermato un’automobile con a bordo i due soggetti, entrambi residenti nella provincia di Caserta. Durante il controllo, i due uomini hanno mostrato evidenti segni di nervosismo, insospettendo gli agenti che hanno deciso di approfondire la verifica, procedendo con la perquisizione del veicolo.

La sorpresa è stata grande quando gli agenti hanno scoperto l’ingente quantitativo di oggetti preziosi in oro all’interno dell’auto. I gioielli sono stati immediatamente sequestrati, mentre i due uomini sono stati denunciati per ricettazione alla competente Autorità Giudiziaria.

Le indagini sono attualmente in corso per determinare la provenienza dei preziosi. La Polizia sta analizzando eventuali collegamenti con i recenti furti avvenuti nelle abitazioni della Campania nelle ultime settimane, al fine di risalire ai legittimi proprietari degli oggetti sequestrati.