Una truffa ai danni di un’anziana di 92 anni è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Torre Annunziata, che ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di 678.800 euro. Sette persone sono indagate a vario titolo per circonvenzione di persone incapaci, ricettazione, autoriciclaggio e falso ideologico in atto pubblico.

Gragnano, truffa anziana 92enne e compra casa da 280mila euro

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la principale indagata avrebbe plagiato l’anziana signora, residente a Gragnano e affetta da un grave deterioramento cognitivo certificato da perizie mediche. L’indagata avrebbe allontanato la vittima dai suoi parenti, autoproclamandosi amministratrice di sostegno della 92enne e compiendo atti di disposizione sul suo patrimonio.

Dopo aver ottenuto la fiducia della vittima, la truffatrice l’ha inserita nel proprio stato di famiglia e ha cointestato con lei un conto corrente. Tra il 2018 e il 2023, il conto è stato svuotato attraverso ripetuti pagamenti a favore di amici e parenti dell’indagata e per l’acquisto, nel 2020, di un immobile del valore di 280mila euro a Sant’Antonio Abate.

Il provvedimento di sequestro, oltre a recuperare il maltolto, mira a prevenire ulteriori danni per la vittima. Gli investigatori hanno scoperto che di recente era stata falsamente attestata la conformità di una procura generale per la gestione del patrimonio della 92enne, grazie alla complicità di un notaio.

Durante le perquisizioni domiciliari, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto 45mila euro in contanti, parte delle disponibilità finanziarie complessive sequestrate per un valore di 398.800 euro. L’immobile acquistato, costituito da un appartamento e un box auto, è stato anch’esso oggetto del sequestro.