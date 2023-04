Candidature aperte per tutto coloro che vogliono diventare concorrenti della nuova stagione del programma tv “Affari Tuoi” che sarà condotto da Amadeus. In vista della messa in onda, su Rai Uno, del game show, Endemol Shine Italy cerca infatti candidati maggiorenni in coppia con un partner.

Casting aperti per il programma con Amadeus su Rai Uno

Ai provini possono candidarsi aspiranti giocatori maggiorenni, che dovranno essere accompagnati da un partner. L’iter di selezione sarà così articolato:

prima fase: intervista telefonica, durante la quale l’aspirante concorrente dovrà:

– presentarsi, comunicando con una breve descrizione le principali notizie su di sé e sulla composizione del proprio nucleo familiare / affettivo;

– fornire informazioni inerenti alla propria Regione di nascita e/o alla Regione in cui è residente, ai fini dell’assegnazione di una specifica Regione della quale il candidato sarà rappresentante, per la partecipazione al programma;

Come candidarsi

Coloro che sono interessati a prendere parte ad “Affari Tuoi” possono candidarsi ai provini entro il 15 aprile 2023, collegandosi a questa pagina e, dopo aver cliccato sul link “Giochi in studio”, selezionando il gioco in questione e registrandosi sull’apposito form online. Si precisa che la data di scadenza potrà essere prorogata nel caso in cui le candidature pervenute non fossero sufficienti a individuare tutti i concorrenti del programma.

