E’ l’amante della moglie. Non può tollerarlo, va punito. E così – insieme a due complici – l’ha fatto scendere in strada, l’ha caricato in auto, condotto in un posto isolato e l’ha preso a bastonate fino a farlo svenire. E’ con questa ricostruzione che, su ordine del Gip di Torre Annunziata, la Polizia di Stato di Castellammare ha eseguito questa mattina tre ordinanze cautelari nei confronti di tre soggetti: il marito tradito, principale responsabile dell’aggressione, è ai domiciliari; per gli altri due è scattato il divieto di dimora. Sono accusati di lesioni personali aggravate e sequestro di persona.

Castellammare di Stabia, scopre il tradimento della moglie: incendia auto dell’amante

Una storia extraconiugale degenerata in violenza quella che arriva da Castellammare, in provincia di Napoli. Il coniuge della donna, una volta fatta la scoperta del tradimento, ha deciso vendicarsi fino in fondo. Prima ha dato alle fiamme l’auto dell’amante, poi ha incendiato anche quella intestata all’azienda per cui lavora. La vendetta, però, non è finita qui. Le indagini, infatti, hanno permesso di ricostruire un altro inquietante episodio che sarebbe culminato in un violento pestaggio. Una vera lezione che il branco ha deciso di impartire all’uomo che aveva attentato all’onore della moglie intrattenendo con lei una relazione al di fuori del matrimonio.

Il pestaggio

E’ il mese di maggio del 2021. Due conoscenti della vittima lo raggiungono sotto casa e gli chiedono di scendere. “Dobbiamo solo parlarti”, avrebbero detto al citofono. “Dobbiamo chiarire una vicenda personale”, avrebbero aggiunto. L’uomo, in buona fede, scende: non sa che sono entrambi complici del marito della sua presunta amante. Così viene caricato con forza nell’auto e condotto dai due soggetti in un luogo isolato dove ad attenderlo ci sono altri due soggetti, tra cui il suo carnefice. Uno di loro è armato di bastone: parte il pestaggio. L’aggressione è violenta: la vittima riporta lesioni all’addome, al bacino, alla schiena e agli arti inferiori e superiori. L’uomo si divincola dal branco, riesce a darsi alla fuga, nonostante le ferite ed evita conseguenze peggiori. Dopo un po’ deciderà di sporgere denuncia. Questa mattina sono arrivati gli arresti. Un quarto componente della banda è ancora in fase di identificazione.