Per sfuggire all’arresto della Polizia si è avvolto in un tappeto, dietro uno scooter. Gli agenti però lo hanno visto lo stesso e lo hanno arrestato. A finire nei guai un 45enne di Castellammare di Stabia.

Castellammare, scappa dalla Polizia: si avvolge in un tappeto e si nasconde dietro uno scooter. Arrestato

L’uomo era evaso dai domiciliari: stava scontando in casa una pena per reati contro il patrimonio. Nel pomeriggio di ieri si trovava in salita Piazza Grande a Castellammare quando è stato notato da una volante del Commissariato locale. Alla vista dei poliziotti, il 45enne si è dato alla fuga.

Si è così infilato nel cortile di uno stabile alla ricerca di un nascondiglio sicuro. Gli agenti lo hanno inseguito. All’interno del cortile lo hanno trovato avvolto in un tappeto, dietro uno scooter parcheggiato. Una mimetizzazione risultata poco efficace: identificato, è stato arrestato.