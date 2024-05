Omicidio a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Il corpo di un uomo è stato ritrovato in un appartamento di via Santa Caterina, nella zona del porto. La vittima sarebbe stata uccisa a coltellate al culmine di una lite.

Omicidio a Castellammare, ucciso a coltellate: connazionale in caserma

Sul luogo del ritrovamento sono accorsi gli uomini della Polizia di Stato accompagnati dalla Scientifica, che sta indagando sulla vicenda.

La prima ipotesi è che la vittima, di origini ucraine, sia stata uccisa dopo un diverbio scoppiato tra le mura domestiche. L’aggressore avrebbe afferrato un coltello e colpito l’altro con diversi fendenti fino a provocarne la morte.

Un uomo è attualmente in caserma, sottoposto a fermo, e la sua posizione è al vaglio degli investigatori. Si tratta del principale sospettato di omicidio.