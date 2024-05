Dichiarazione infedele e omessa dichiarazione: sono le accuse a cui dovrà rispondere la titolare di un megastore cinese – posto sotto sequestro – a Torre del Greco, in seguito all’operazione condotta dalla Guardia di Finanza.

Sigilli a noto megastore cinese nel Napoletano: nei guai la titolare

Secondo i baschi verdi di Torre Annunzia, l’imprenditrice non avrebbe dichiarato l’Iva dal 2019 al 2022, presentando dunque una dichiarazione infedele. Di qui il provvedimento cautelare, che consiste nel sequestro preventivo per oltre 1 milione e 700mila euro, disposto dal gip, per il recupero delle somme sottratte allo Stato.

I sigilli sono scattati, oltre al megastore specializzato nella vendita di casalinghi, articoli per la casa e detersivi, anche per beni mobili e disponibilità finanziarie riconducibili all’impresa e alla titolare.