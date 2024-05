Due rapine, a distanza di pochi minuti, si sono consumate in via Nazionale, a Torre del Greco.

Due rapine a Torre del Greco: assalto in pizzeria e in banca, pestato un 21enne

La prima, avvenuta intorno alle 22.30, ha visto tre individui – due dei quali armati e con il volto coperto – fare irruzione in una pizzeria. Hanno danneggiato la porta d’ingresso e, una volta dentro, hanno minacciato il proprietario per ottenere denaro e un cellulare. Dopo aver portato via circa 60 euro e un iPhone, i rapinatori sono fuggiti dalla scena.

Poco dopo, intorno alle 22.55, i Carabinieri sono intervenuti nuovamente. Un giovane di 21 anni stava prelevando contanti da un bancomat quando è stato assalito da tre persone con il volto coperto, due delle quali armate. È stato brutalmente picchiato e colpito alla testa con la pistola. I rapinatori hanno preso i soldi appena prelevati, il cellulare e il portafogli della vittima. Quest’ultima è stata soccorsa e trasportata in ospedale, con una prognosi di sei giorni per contusioni al capo e al volto, oltre a una ferita al cuoio capelluto. Le indagini sono attualmente in corso per identificare e arrestare i responsabili.