Ancora un’aggressione da parte di due cani. Questa volta a San Giorgio a Cremano. Due pitbull hanno azzannato un anziano in via Manzoni. Soltanto l’intervento tempestivo degli agenti della Municipale ha evitato il peggio.

San Giorgio a Cremano, anziano azzannato da due pitbull senza guinzaglio: finisce in ospedale

A fornire dettagli sull’episodio è il sindaco Giorgio Zinno su Facebook. I due pitbull sarebbero usciti senza guinzaglio dalla casa del proprietario con un dogsitter pronto a farli salire in auto, quando avrebbero incrociato l’anziano in compagnia del suo cane di piccola taglia e si sarebbero scagliati contro l’animale che invece era regolarmente tenuto al guinzaglio.

Immediato e istintivo l’intervento dell’anziano che ha cercato di dividere gli animali e sedare la zuffa tra cani, ma è stato a sua volta aggredito dai pitbull che lo hanno preso a morsi. Per fortuna due agenti della Municipale, in servizio in quel momento, sono riusciti a staccare l’anziano dalla morsa dei quadrupedi.

L’anziano è stato poi affidato ai sanitari del 118 e condotto all’ospedale Maresca di Torre del Greco con diversi punti di sutura su entrambe le mani. Anche il suo cane ha riportato diverse ferite.

Provvidenziale l’intervento di alcuni agenti di Polizia Municipale, che si trovavano sul posto per un servizio. Il proprietario dei due pitbull è stato denunciato per omessa custodia ed è stato sanzionato per violazione delle disposizioni sulla custodia e il benessere degli animali.